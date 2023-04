Stiri pe aceeasi tema

Prognoza meteo pentru sambata, 1 aprilie 2023, instabilitatea atmosferica va fi in creștere, vor fi ploi locale, mai ales averse

- Prognoza meteo se schimba in luna aprilie. Daca in ultimele zile ne-am bucurat de temperaturi placute și o atmosfera de primavara in toata regula, in urmatoarele saptamani experții ANM anunța ploi, vant puternic și valori termice mai scazute. Cum va fi vremea in aprilie 2023 Prognoza meteo in saptamana…

- Primavara astronomica incepe astazi, 20 martie, la ora 23.24. Prognoza meteo la inceput de saptamana. Luni, 20 martie 2023, vremea in Moldova va fi calda, cu cerul variabil. Spre seara, izolat in zona de munte, va ploua. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor situa intre 14…

- Ce vreme ne aduce prima zi de primavara, prognoza meteo pentru 1 marți, vremea va fi inchisa și in anumite zone pot aparea precipitații. Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 și 11 grade Celsius, izolat mai scazute in nord-est, iar temperaturile minime se vor incadra intre -5 și 3 grade Celsius.…

Prognoza meteo 17 februarie 2023, vremea in toata țara, maximele vor fi cuprinse intre 5 și 14 grade și minime intre -1 și 6 grade

Prognoza meteo pentru duminica, 22 ianuarie 2023, temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 6 și 14 grade Celsius,

Prognoza meteo pentru luni, 16 ianuarie 2023, temperaturile maxime se vor situa intre 2 și 11 grade Celsius, in timp ce minime vor varia intre -2 și 7 grade

- Prognoza meteo pentru saptamana 16.01.2023 – 23.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile sud-estice. Cu excepția regiunilor estice și sud-estice, unde cantitațile…