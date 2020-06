Prognoza meteo pentru 17 iunie. Averse, vijelii și grindină în toate regiunile țării Meteorologiianunța ca miercuri vom avea parte de o vreme instabila cu ploi sub forma deaverse in toate regiunile țarii. In București vor fi innorari temporaraccentuate. Temperatura maxima in Capitala va fi de 24 de grade Celsius.Miercuri,17 iunie 2020, vremea va fi instabila și se vor semnala ploi care pot avea șicaracter torențial. Izolat, pe arii restranse, vantul va bate cu putere și vacadea grindina, noteaza stirimeteo.ro. Cum va fi vremea in București, miercuri, 17 iunieInBucuresti, vremea se vamenține in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate și vorfi perioade in care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci si va fi in general instabila in majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 12 si 21 de grade, iar cele minime intre 2 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 11 grade pe litoral.Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor…

- Meteorologii anunța ca sambata vom avea parte de o vreme rece pentru aceasta perioada a anului, cu ploi in unele regiuni. In București temperaturile vor crește ușor fața de ziua precedenta. Temperatura maxima in Capitala va fi de 21 de grade Celsius.Sambata,23 mai 2020, vremea menține rece pentruultima…

- Meteorologiianunța marți ca vom avea parte de o vreme instabila in mai toate regiunilețarii. In București, cerul va prezenta innorari. Temperatura maxima in Capitalava fi de 24 de grade Celsius.Meteorologiianunța ca marți vom avea parte de o vreme in general instabila, iar in cea mai mare parte a țarii…

- Meteorologiianunța ca sambata vom avea parte de o vreme frumoasa. In București, cerul va fivariabil. Temperatura maxima in Capitala va fi de 24 de grade Celsius.Sambata,9 mai 2020, vremea va fi in general frumoasa și se va incalzi in toata țara,astfel ca valoriletermice se vor situa in jurul celor normale…

- Meteorologiianunța ca marți vom avea parte de o vreme instabila, cu averse pe arii relativeextinse. In București, cerul va fi temporar noros. Temperatura maxima inCapitala va fi de 20 de grade Celsius.Marți, 5mai 2020, instabilitatea atmosferica iși va face simțita prezența in mai toateregiunile țarii,…

- Meteorologiianunța ca vineri vom avea parte de o vreme predominant frumoasa, dar instabila.In București, cerul va fi variabil. Temperatura maxima in Capitala va fi de 25de grade Celsius.Vineri,1 mai 2020, vremea se va menține calda pentru aceasta data in regiunileextracarpatice, dar instabilitatea atmosferica…

- Meteorologiianunța ca joi vom avea parte de o vreme in general frumoasa, dar ușor mai recedecat in mod obișnuit la aceasta data. In București cerul va fi variabil.Temperatura maxima in Capitala va fi de 17-18 grade Celsius.Joi, 23aprilie, valorile termice se vor situa sub nivelul celor corespunzatoareacestei…

- Meteorologiianunța ca marți vom avea parte de o vreme frumoasa, cu unele intensificari alevantului. In București cerul va fi mai mult senin. Temperatura maxima inCapitala va fi de 17-18 grade Celsius.Marți, 7aprilie, valoriletermice vor fi in creștere ușoara fața de intervalul anterior in cea mai mareparte…