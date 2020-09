Prognoza meteo pentru 14 septembrie. Vreme frumoasă în majoritatea regiunilor Meteorologii anunța ca, luni, 14 august, vom avea parte de o vreme frumoasa și calda in majoritatea regiunilor. In București temperatura maxima va fi de 32 de grade.Vremea se vamenține predominant frumoasa și calda. Cerul va fi variabil, cu unele innoraridupa-amiaza și seara la munte, unde izolat vor fi ploi de scurta durata. Temperaturilemaxime vor fi cuprinse intre 25 de grade Celsius in depresiuni și 33 de gradeCelsius in Oltenia.In București, vremea va fi frumoasa și calda. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima va fi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

