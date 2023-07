Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 24 iulie – 6 august 2023. Potrivit specialiștilor, dupa valul de canicula urmeaza o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa scada cu 10….15 grade in 24 de ore. ANM a emis luni, 24…

- Temperaturile vor fi, in general, mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Cum va fi vremea pana la inceputul lunii iulie: Prognoza meteo pe regiuni, pe doua saptamani Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni la amiaza, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 19 iunie – 2 iulie 2023. Temperaturile sun in creștere, astfel ca in unele zone…

- Vremea va fi rece in urmatoarele zile, iar apoi se va incalzi treptat in toate regiunile țarii, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie.Banat CITESTE SI Moment incredibil in Rusia: soldații care au distrus tancurile Leopard au primit cea…

- VREMEA pana in 26 iunie: perioadele cu ploi și furtuni, in prima luna de vara. Prognoza meteo actualizata pe 4 saptamani Administrația Naționala pentru Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Va ploua in continuare mai mult in zona de vest și sud-vest…

- Vremea se va incalzi usor in majoritatea regiunilor in urmatoarele doua saptamani, iar ploile vor fi mai frecvente in intervalul 29 – 31 mai si dupa data de 4 iunie, arata prognoza ANM . Administrația Naționala de Meteorologie a Romaniei a transmis luni prognoza ANM pentru urmatoarele doua saptamani,…

- Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza pentru perioada 29 mai-26 iunie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru perioada 29 mai – 26 iunie 2023. Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice…