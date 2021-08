Prognoza meteo: Județele aflate sub cod portocaliu de caniculă Marți se anunța temperaturi de pana la 40 de grade Celsius in judetele Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu. Aceste județe se afla sub cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat. “In judetele Dolj, Olt, Teleorman si Giurgiu temperaturile maxime se vor situa intre 38 si 40 de grade. Disconfortul termic se va mentine deosebit de accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati”, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Tot pentru marti a fost emis un cod galben de canicula valabil in judete din sudul, centrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

