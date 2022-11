Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, intervalul de prognoza va debuta cu vreme mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, astfel ca media maximelor va fi de 14 grade pana in data de 11 noiembrie,…

- Vremea se va raci treptat dupa data de 10 noiembrie, astfel ca temperaturile vor scadea de la 16 – 18 grade Celsius la 10 – 12, conform meteorologilor. Ploi sunt anunțate in majoritatea regiunilor in zilele de 12 – 13 și dupa 17 noiembrie. Minimele devin negative la munte. Administrația Naționala de…

- Temperaturile lunii noiembrie vor fi mai ridicate decat cele normale, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani transmisa marti de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Doar spre finalul lunii, mediile termice incep sa fie apropiate sfarsitului de toamna.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 10-23 octombrie. Meteorologii au anuntat ca, in prima zi a intervalului, vremea va fi relativ calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 20...22 de grade, apoi, in 11 octombrie, scaderea de temperatura la valorile diurne…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 26 septembrie- 9 octombrie. In prima saptamana, valorile termice se vor situa in jurul normelor, astfel, temperaturile maxime medii se vor incadra intre 20 si 24 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi in zilele de 30 septembrie…

- A inceput o noua saptamana din septembrie, prima luna de toamna calendaristica, iar cei care vor sa afle din timp cum arata prognoza pentru urmatoarea perioada primesc vești de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). E vorba despre estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor…

- Temperaturile minime coboara pana la 3 – 4 grade in toata țara, pana in 24 septembrie. Dupa aceasta data temperaturile cresc cu aproximativ 5 grade. La munte se anunța ninsori. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 19 septembrie…

- Temperaturile vor crește in urmatoarele zile, iar apoi vor inregistra o noua ușoara scadere, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, dupa data de 8 septembrie sunt așteptate din nou ploi in toata țara.