Prognoza meteo în următoarele 3 zile Duminica, 3 octombrie, vremea se va incalzi usor. Cerul va fi variabil, cu innorari, mai ales in prima parte a zilei, in Dobrogea, unde izolat vor fi posibile burnite. Vantul va sufla slab si moderat cu unele intensificari in sudul Banatului, pe crestele Carpatilor Meridionali, iar pe parcursul zilei si in zona litoralului, precum si in nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 23 de grade, cu cele mai ridicate valori in vestul tarii, iar cele minime intre 2 si 12 grade, mai coborate, spre -4 grade, in depresiuni unde se va produce bruma. Pe suprafete mici, mai ales pe vai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

