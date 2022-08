PROGNOZA METEO – Ce ne așteaptă în Maramureș în următoarele 14 zile Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au dat publicitații prognoza meteorologica valabila in intervalul 8-21 august pentru regiunea Maramureș. Potrivit ANM, la inceputul intervalului, valorile termice vor fi in scadere, astfel ca se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada din an, iar la mijlocul primei saptamani vremea va deveni relativ racoroasa. Astfel mediile maximelor vor fi de 24 pana la 28 de grade iar ale minimelor de 12…15 grade. Ulterior, vremea se va incalzi treptat, iar la campie va fi calduroasa, cu valori diurne de 28…31 de grade si nocturne de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploi Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru regiunea Maramureș in urmatoarele 14 zile. Potrivit ANM, in primele 2 zile ale intervalului valul de caldura se va menține și la nivelul acestei regiuni unde media temperaturilor maxime va fi in jur de 34 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Meteorologii apreciaza ca pana in data de 1 iulie tendinta vremii va fi de incalzire si va deveni caniculara, cu o medie a temperaturilor maxime ce se va apropia de 38 de grade. Vor fi in crestere si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Ne așteapta, din ce spun meteorologii, zile calduroase, cu temperaturi care vor trece frecvent de 30 de grade Celsius. Potrivit ANM, pana la inceputul saptamanii viitoare, valorile termice vor avea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru regiunea Maramureș pentru primele doua saptamani ale lunii iunie. Meteorologii spun ca in majoritatea zilelor, regimul termic va fi peste cel mediu climatologic, respectiv temperaturi maxime de 23 pana la 26 de grade Celsius…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru finalul lunii mai, respectiv primele zile ale lunii iunie pentru regiunea Maramureș. Potrivit meteorologilor, in majoritatea zilelor, regimul termic va fi apropiat de cel specific acestei perioade din an (respectiv…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo valabila pentru regiunea Maramureș pentru urmatoarele 14 zile. Cum deja observam, avem o scadere a temperaturilor pe care o resimțim cu toții, mai ales dimineața. Intervalul va debuta cu temperaturi maxime ce se vor situa in jurul…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, iar de la temperaturi maxime de pana la 27-29 de grade se va ajunge la 13 grade Celsius. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani arata variații mari de temperatura, ieri Administrația Naționala de Meteorologie publicand datele…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, iar de la temperaturi maxime de pana la 27-29 de grade se va ajunge la 13 grade Celsius. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani arata variații mari de temperatura. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza…