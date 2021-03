Prognoza meteo ANM: Ninsoare cu tunete și fulgere în București ANM a emis o prognoza meteo speciala pentru municipiul București. Meteorologii semnaleaza un posibil fenomen meteorologic neobișnunit: ninsori, insoțite de tunete și fulgere. ANM a anunțat ca in municipiul București, din aceasta „dupa-amiaza și la inceputul nopții vor fi perioade cu averse mai ales sub forma de ninsoare și posibil descarcari electrice.” De asemenea, temperaturile vor fi mult mai scazute decat in mod normal in aceasta perioada. Maxima se va situa in jurul valorii de 5 grade, iar minima se va incadra intre -4 și -1. Prognoza meteo este valabila pana maine, 25 martie, ora 10:00.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

