Prognoza meteo ANM, marți 13 iulie: VREMEA va fi călduroasă, chiar caniculară Vremea va fi calduroasa, chiar caniculara in Crisana, Banat, cea mai mare parte a Olteniei, pe arii restranse in Muntenia, Transilvania si Maramures. Disconfortul termic se va accentua in toata tara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe arii extinse in regiunile vestice, sudice si pe alocuri in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 28 si 38 de grade. Cerul va fi mai mult senin, insa dupa-amiaza si seara, pe alocuri, in zona montana si submontana, precum si in nordul, centrul, estul si sud-estul extrem al tarii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

