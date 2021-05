Prognoza meteo ANM, luni 10 mai: VREMEA va fi frumoasă în toată țara Luni, vremea va fi frumoasa in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi mai ridicate in zonele vestice, in timp ce in restul țarii valorile termice vor fi ușor mai scazute decat cele normale pentru prima jumatate a lunii mai. Potrivit prognozei anunțate de Administrația Naționala de Meteorologie, in regiunile din vestul țarii, vremea se incalzește. In restul teritoriului, ziua de luni vine cu vreme buna și cer mai mult senin. Vantul va avea unele intensificari in sudul Banatului. Maximele termice vor fi cuprinse intre 14-17 grade Celsius pe litoral și pana la 26 in vest, in timp ce valorile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

