Prognoza meteo 16 februarie. Vreme deosebit de rece. Temperaturile coboara la -14 grade!

Prognoza meteo 16 februarie. Vreme deosebit de rece. Temperaturile coboară la -14 grade! Marți, temperaturile vor fi negative și se vor incadra, in general, intre -6 și 0 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -14 si -4 grade.Cerul va fi variabil, cu innorari noaptea in regiunile vestice si nordice. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari pe crestele montane si in zona costiera a Dobrogei. Izolat, vor fi condiții de ceața cu depunere de chiciura.Pana miercuri,17 februarie, la ora 10:00, este in vigoare o atenționare meteorologica de vreme deosebit de rece și ger dimineața și noaptea in nord, centru și est și local in sud. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

