Prognoza meteo, 16 aprilie 2021: Vremea se menține rece Vineri, 16 aprilie a.c., vremea va fi deosebit de rece indeosebi in regiunile din vestul, centrul și nordul țarii, chiar daca valorile termice diurne vor fi ușor mai ridicate decat in ziua precedenta. Conform ANM, va fi variabil in sudul și sud-estul teritoriului, cu innorari mai ales ziua in restul zonelor, iar in nord, centru și nord-est vor fi precipitatii pe arii restranse, slabe cantitativ, predominant sub forma de ploaie. Cum va fi vremea la munte, pe 16 aprilie 2021 La munte, pe parcursul zilei, vor fi precipitatii mixte și predominant ninsoare la altitudini foarte mari. Vantul va avea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

