Prognoza meteo 13 mai - temperaturile urcă la 22 de grade. Zonele lovite de furtuni Valorile vor fi in creștere in special in jumatatea de sud vest a țarii, unde local se vor apropia de normele perioadei. Maximele vor fi de 14-15 grade in depresiunile intramontane și in jur la 22 de grade in lunca Dunarii. Minimele vor fi curpinse, in general, intre 4 și 13 grade Celsius.Vor fi innorari temporare, mai accentuate in regiunile vestice, unde pe alocuri vor fi averse ce pot avea izolat caracter torențial și descarcari electrice. In rest, pe alocuri, va ploua slab. La peste 1800 de metri, meteorologii anunța lapovița și ninsori.In Capitala, maximele vor fi intre 20-22 de grade Celsius.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- „De la o zi la alta, incepand de marți, temperaturile vor fi in creștere, in prima parte la nivelul maximelor zilei, pentru ca vorbim despre maxime de la 0 la 9-10 grade Celsius, in vestul și sud-vestul țarii. Chiar și minimele vor consemna creșteri.Nu vor mai fi precum cele de zilele trecute, cu valori…

