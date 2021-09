Prognoza 22 septembrie. Vreme rece în toată țara: temperaturile abia ating 18 grade Temporar va ploua slab in Maramures, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local in Crisana si Banat si izolat in rest. La munte, in general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta, temporar cu viteze de peste 60...70 km/h, iar local in regiunile estice, sud-estice si in extremitatea de sud-vest. In Bucuresti, vremea se va mentine rece pentru aceasta data. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade si vor fi conditii ca trecator sa ploua slab.La… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

