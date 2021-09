Prognoza 12 septembrie. Temperaturile urcă la 32 de grade Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 23 si 32 de grade, cele mai ridicate valori fiind in sudul Olteniei. Dimineata, indeosebi in nord-vestul si centrul teritoriului, pe arii restranse, se va semnala ceata.In capitala, vremea se va mentine frumoasa si calda. Cerul va fi variabil la senin, iar vantul va sufla in general slab. Temperatura maxima se va situa in jurul a 29 de grade.La munte, cerul va fi variabil, cu innorari dupa-amiaza, cand pe arii restranse se vor semnala ploi de scurta durata si posibil descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

