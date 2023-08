Profiturile companiilor de stat responsabile cu electricitatea au explodat în prima jumătate a anului. Hidroelectrica și Transelectrica sărbătoresc creșteri fabuloase Pe 16 august 2023 directoratul Hidroelectrica a aprobat rezultatele operationale si financiare ale companiei pe primele sase luni ale anului curent. Astfel, pe semestrul I 2023, societatea a obtinut venituri de 6.977 mil lei si un profit net de 3,95 miliarde de lei, in crestere cu 46% fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, rezultatul pe actiune este in crestere cu 46%, de la 6,01 la 8,80 lei pe actiune.„Avem un an foarte bun din perspectiva disponibilitatii resurselor de apa, fapt ce ne-a permis sa producem 10,915 TWh, ceea ce inseamna ca am livrat in sistemul energetic national… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

