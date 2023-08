Profitul Sony se duce în cap Sony a raportat miercuri o scadere cu 31% a profitului in primul trimestru fiscal, din cauza diviziei sale de asigurari de viata, dar compania a ridicat previziunile de vanzari pentru intregul an pe fondul puterii asteptate a diviziei sale de jocuri PlayStation, transmite CNBC. In primul trimestru, Sonu a obtinut venituri de 3.000 de miliarde de yeni japonezi (20,7 miliarde de dolari), fata de 2.460 miliarde de yeni estimati. Aceasta reprezinta o crestere de 33% de la an la an. Profitul operational de 253 miliarde de yeni japonezi a fost peste cel de 251,24 miliarde de yeni asteptati. Acesta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania auto japoneza Honda Motor a raportat miercuri o crestere cu 78% a profitului trimestrial, stimulata de vanzarile mai mari, in special pe piata nord-americana, si de un yen mai slab, transmite Reuters. Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat…

- Al doilea cel mai mare producator de automobile din Japonia in functie de vanzari a declarat ca profitul sau operational a totalizat 394,4 miliarde de yeni (2,76 miliarde de dolari) in cele trei luni incheiate in iunie, depasind cu usurinta estimarea medie de 324,74 miliarde de yeni dintr-un sondaj…

- In primul trimestru, Sonu a obtinut venituri de 3.000 de miliarde de yeni japonezi (20,7 miliarde de dolari), fata de 2.460 miliarde de yeni estimati. Aceasta reprezinta o crestere de 33% de la an la an. Profitul operational de 253 miliarde de yeni japonezi a fost peste cel de 251,24 miliarde de yeni…

- Samsung Electronics se asteapta la o scadere a profitului cu 96% in trimestrul doi al anului 2023, din cauza cererii mici pentru cipuri de memorie, transmite CNBC. Cel mai mare producator de cipuri dinamice cu acces aleatoriu din lume estimeaza profitul operational din trimestrul aprilie-iunie la 600…

- Cel mai mare producator de cipuri dinamice cu acces aleatoriu din lume estimeaza profitul operational din trimestrul aprilie-iunie la 600 de miliarde de woni coreeni (459 de milioane de dolari), in scadere de la 14.100 miliarde de woni coreeni in aceeasi perioada a anului trecut. Acesta ar fi cel mai…

- ”Pfizer ofera toate profiturile pe care le-am obtinut din Covid in ’21 si ’22 si ceea ce vom obtine in ’23 pentru a achizitiona tehnologie si produse care credem ca ne vor permite sa luptam impotriva cancerului”, a spus el, numind efortul producatorului de medicamente ca fiind urmatorul pariu de investitii.Produsele…