- Noul an a adus scaderea prețului gazelor in Europa, la cel mai redus nivel din luna februarie a anului 2022 Noul an a adus scaderea prețului gazelor in Europa, la cel mai redus nivel din luna februarie a anului 2022 Prețul de referința al gazelor pe piața din Europa sunt in scadere in noul an, in condițiile…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP.

- Rubla a scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele sapte luni fata de dolar si a consemnat cea mai mare scadere intr-o singura zi din iulie, pe fondul temerilor ca sanctiunile asupra petrolului rusesc vor afecta veniturile tarii din exporturi, transmite Reuters. Scaderea de luni a venit in momentul…

- Dolarul a scazut, marti, dupa ce datele au aratat ca preturile de consum din SUA au crescut sub asteptari in noiembrie, intarind asteptarile ca Rezerva Federala va incetini miercuri ritmul majorarii dobanzilor, dupa intalnirea sa de doua zile, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 7,91% pe an, de la 7,94% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Bitcoin a scazut miercuri la 16.521,60 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din noiembrie 2020, pe fondul declinului generalizat al pietei critomonedelor, pentru a doua zi consecutiv, investitorii analizand consecintele preluarii FTX de catre Binance, pentru a o salva dintr-o criza de lichiditate,…

