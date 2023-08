Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net al Transgaz a scazut de doua ori si jumatate in primul semestru, la 70,81 milioane lei, de la 177,27 milioane lei in prima parte a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza News.ro.

- Veniturile din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii, s-au cifrat la 761 milioane de lei, in crestere cu 8% fata de perioada ianuarie - iunie 2022, iar cheltuieli de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de constructii au totalizat 728,2 milioane…

- Profitul net al companiei Aerostar Bacau a ajuns la 46,8 milioane de lei in perioada ianuarie-iunie 2023, cu 4% sub nivelul aceleiași perioade a anului precedent, scrie ZF. Veniturile din vanzari (cifra de afaceri) s-au majorat cu 22,5%, de la 200,4 milioane de lei la 245,4 milioane. Din total, 203,7…

- Profitul inainte de taxe s-a ridicat, in primele sase luni ale anului, la 270,6 milioane euro, fata de 1,9 milioane euro in S1 2022. Aceasta evolutie vine ca urmare a vanzarii integrale a participatiei detinute de PPC in subsidiara Metalignitiki catre statul grec. EBITDA recurenta s-a ridicat la 589,7…

- Veniturile din vanzari au fost mai mici cu 30%, in primele sase luni din acest an, in suma de 17,86 miliarde lei, comparativ cu 25,58 miliarde lei in perioada ianuarie-iunie 2022. Numarul de angajati al grupului a scazut cu 2%, la finalul lunii iunie, la 7.700 salatiati, de la 7.839 in perioada similara…

- ”Casa de brokeraj pe burse internationale XTB, listata pe bursa de la Varsovia si lider in industria fintech, a publicat rezultatele financiare preliminare pentru prima jumatate a anului 2023. Intr-un mediu de volatilitate mai redusa pe pietele financiare si de marfuri in T2 2023, compania a raportat…

- Ofițerii Departamentului antifrauda și conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au ridicat circa 17 tone de narghilea și peste 1,5 milioane țigari in Chișinau, ce urmau sa fie transportate ilegal in Romania. Cele…

- Maib, cea mai mare banca din Moldova, raporteaza performanțe solide și creșteri in primul trimestru al anului 2023 pe fondul unui mediu economic și geopolitic provocator. Profitul net in primul trimestru 2023 a atins 341 milioane MDL, echivalentul a 16,9 milioane EUR (rata medie de schimb T1 2023: MDL…