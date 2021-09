Profitul net al Societăţii Naţionale a Sării a crescut de peste cinci ori în primul semestru, la 22,2 milioane lei Veniturile operationale au urcat cu 26%, la 161,2 milioane lei, de la 127,7 milioane lei in prima parte a anului trecut. ”In primele sase luni ale anului 2021, aceasta a raportat un profit operational in valoare de 161,2 milioane lei, in crestere cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent si un profit net in valoare de 22,2 milioane lei, in crestere cu 444% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent”, arata raportul. In 2020 compania a raportat venituri operationale de 300,2 milioane lei, in scadere cu 36% fata de 2019, si un profit net de 11,5 milioane lei in scadere cu 85%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

