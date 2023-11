Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana de lucru de 4 zile este implementata in continuare și in Romania dupa succesul din Marea Britanie, care a dus la creșterea veniturilor, scaderea numarului de demisii și a zilelor de concedii medicale. Programul de lucru de patru zile pe saptamana a fost testat ȋn Marea Britanie, timp de jumatate…

- Romania a produs, in primele opt luni din 2023, o cantitate de titei de 1,87 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 78.600 tep mai mica (-4%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.Importurile…

- ”Dacia a vandut 493.511 vehicule (VP+VU) in primele 9 luni ale anului 2023, in crestere cu 16,7% fata de perioada similara a anului 2022. In trimestrul al treilea, Dacia a vandut 148.124 vehicule, cu 2,4% mai mult fata de perioada similara a anului trecut, cand marca inregistrase cea mai ridicata cota…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol tep , cu 16,3 mai mica 245.800 tep fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica INS .Productia interna…

- ”DN Agrar Group (simbol BVB: DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a obtinut pe primele 6 luni din 2023 o cifra de afaceri neta de 80 de milioane de lei, in crestere cu 29% fata de aceeasi perioada a anului anterior. Profitul net a depasit 15…

- In perioada iulie-august 2023 au fost produse in Romania 58.829 autoturisme, cu o scadere de 4,5% fața de perioada similara de anul trecut, respectiv 61.634 unitați, dupa cum a comunicat Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Citește și: Hotel „Arges” din Pitesti intra in reteaua…

- Producția interna a crescut in primele șase luni din acest an cu 6 procente. Conform estimarilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza, producția de gaze naturale este estimata sa urce cu un ritm mediu anual de 3,6%, in perioada 2023-2026, dupa o scadere cu aproximativ 1 procent, in 2022. In ceea…

- Directoratul Hidroelectrica a aprobat pe 16 august rezultatele operationale si financiare ale companiei pe primele sase luni ale anului curent. ”Astfel, pe semestrul I 2023, societatea a obtinut venituri de 6,977 miliarde lei si un profit net de 3,95 miliarde de lei, in crestere cu 46% fata de perioada…