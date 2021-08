Profitul net al Libra Bank a crescut de cinci ori în primul semestru, la 123,22 milioane lei Veniturile totale au crescut in primele sase luni cu 13%, la 186,37 milioane lei. “Rezultatele financiare ale semestrului I din 2021 prezinta un profit net de 123,22 milioane lei, in crestere cu 416% fata de aceeasi perioada a anului 2020, active nete totale de 8,15 miliarde lei, in crestere cu 11,4% fata de 31 decembrie 2020, si un portofoliul net de credite de 5,29 miliarde lei, in crestere cu 14% fata de 31 decembrie 2020. Aceasta crestere a survenit in contextul redresarii situatiei macroeconomice a Romaniei si cresterii gradului de predictibilitate generat de pandemia COVID-19. Contextul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

