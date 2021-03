Stiri pe aceeasi tema

- ​Grupul Electrica a obținut, anul trecut, un profit net consolidat de 388 milioane RON, înregistrând o creștere de 181 milioane RON, respectiv 87,5%, comparativ cu anul precedent. Consiliul de Administrație al Electrica SA a avizat și va înainta spre aprobare Adunarii Generale Ordinare…

- "In cadrul sedintei din data de 26 februarie 2021, Consiliul de Administratie a aprobat valoarea consolidata a Planului de Investitii (CAPEX) al Grupului Electrica pentru anul 2021, in suma totala de 712,4 milioane lei. Din aceasta valoare: 638,9 milioane lei reprezinta planul financiar anual 2021 al…

- Grupul TeraPlast anunța finalizarea tranzacției de vanzare a diviziei de produse din oțel catre Kingspan Group. In 26 februarie, acțiunile TeraPlast in TeraSteel Romania și Serbia, respectiv Wetterbest, au fost transferate catre Kingspan, moment in care a fost platit prețul tranzacției, de 373 milioane…

- “Am încheiat un an atipic, fara precedent, si suntem multumiti ca rezultatele noastre au depasit previziunile conservatoare din bugetul initial” a declarat joI Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, cu ocazia prezentarii rezultatelor financiare.…

- "SNN a inregistrat un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, o crestere cu 3,4% a veniturilor din exploatare. EBITDA a crescut cu 10,6%, iar EBIT cu 21,8% comparativ cu rezultatele anului 2019", anunta compania. Comparativ, in 2019 compania a relizat un profit net…

- Actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. denumita in continuare ldquo;Societatea" sau ldquo;SNN" , s au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A informeaza ca in urma dezbaterilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- ”Societatea Conpet informeaza actionarii si investitorii ca urmare a deciziei lui Timur –Vasile Chis de a renunta la mandatul de director general, exprimata prin cererea inregistrata la societate sub nr. 1106/ 11 ianuarie 2021, Consiliul de Administratie, in sedinta din data de 12 ianuarie 2021, a luat…

- Cladirea Spitalului orașenesc din Ocna Mureș va fi reabilitata termic și modernizata printr-o investiție de peste 5,7 milioane de lei, fara TVA. Primaria Ocna Mureș a lansat marți, 22 decembrie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrari și dotari pentru proiectul…