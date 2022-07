Banca Nationala a Romaniei a obtinut un profit de 2,015 miliarde de lei in 2021, in scadere cu 1% fata de anul anterior, potrivit Raportului anual al bancii. „Rezultatul financiar realizat la 31 decembrie 2021 a fost profit in suma de 2,015 miliarde de lei, cu 1% (-19.581.000 lei) mai mic fata de cel inregistrat in anul anterior (2.034.776.000 lei), ca urmare, in principal, a urmatoarelor evolutii: obtinerea unui profit operational in suma de 2.482.117.000 lei, cu 5% (+122.538.000 lei) peste profitul operational al anului anterior (2.359.579.000 lei); inregistrarea de cheltuieli cu diferentele…