Profit News TV va organiza Maratonul Imobiliar, cu cei mai importanţi jucători de pe piaţa din România Evenimentul va fi organizat cu sprijinul 123Credit.ro. Context sector constructii si real estate 2022 s-a incheiat cu un nou record de livrari de locuinte noi in Bucuresti-Ilfov. Totusi, investitorii au inceput sa-si puna intrebari mai serioase cu privire la strategia lor imediata, in contextul unor discutii tot mai dese despre o recesiune globala si cresterea costului de risc odata cu majorarea randamentelor titlurilor de stat. In acelasi timp, dezvoltatorii de proiecte rezidentiale au observat o temperare a activitatii, pe masura ce dobanda mai mare, inflatia si incertitudinile au inceput sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

