PROFIT ENERGY.forum – ANRE: 60.000 de consumatori – preluaţi în regim de ultimă instanţă “Numarul de consumatori preluati in regim de ultima instanta este unul dinamic, se schimba de la o zi la alte. Motivul: diferite categorii de consumatori sunt deserviti in regim de FUI pe diferite perioade. Pe noul regulament, categoria de consumatori casnici este preluata pentru 12 luni, inainte termenul era doar de 3 luni”, a explicat Zoltan Nagy-Bege. Referindu-se la masura adoptata in Senat, de eliminare in cazul FUI a pragului de 1300 de lei, pana la care statul accepta compensarea facturilor, vicepresedintele ANRE arata ca aceasta este o masura necesara. “Acesti FUI n-au contracte pe termen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

