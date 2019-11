Stiri pe aceeasi tema

- Mama Alexandrei Maceșanu refuza sa creada ca fiica ei este moarta. Deși legiștii au constatat decesul fetei dupa ce au analizat dinții gasiți in butoiul in care Gheorghe Dinca a susținut ca a ars corpul fetei dupa ce a ucis-o, mama fetei spune ca nu a vazut documentele oficiciale prin care s-a constatat…

- Analiza comportamentala a lui Gheorghe Dinca va continua saptamana viitoare, cand barbatul este programat pentru o intalnire cu anchetatorii dar si cu specialistii politiei romane in analiza comportamentala pentru o testare poligraf, potrivit RTV.Astfel prcurorii vor sa verifice de ce au aparut…

- Procurorii DIICOT renunta la serviciile Institutului National de Medicina Legala in cazul Caracal. Asta dupa ce specialistii legisti nu au putut stabili daca in oasele aruncate de Gheorghe Dinca in padurea de langa Caracal exista ADN-ul Luizei Melencu. Ca urmare, criminalistii iau in calcul sa apeleze…

- Cazul Luizei Melencu si al Alexandrei Macesanu, tinerele rapite de Gheorghe Dinca, a scos la iveala numeroase nereguli, legaturi ale interlopilor din zona cu oameni influenti si nu numai. Joi, pe 5 septembrie, chiar in plin scandal la Caracal, o alta fata a fost rapita la iesirea spre Corabia.

- Gheorghe Dinca a parasit, miercuri dimineața, Arestul Central și a ajuns la sediul IGPR, unde, potrivit unor surse judiciare, va continua procedura de analiza a comportamentului sau, scrie Mediafax. Se continua analiza psihiatrica DIICOT a anunțat oficial, inca de luni, ca Gheorghe…

- Omul de afaceri Remus Radoi a declarat, luni dimineața, procurorilor DIICOT, ca nu cunoaște nimic din posibila activitate infracționala a lui Gheorghe Dinca și a dezmințit toate afirmațiile care i-au fost atribuite in presa, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Direcției.Remus Radoi…

- Mihaela Luiza Melencu, adolescenta in varsta de 18 ani care ar fi fost omorata de Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a fost dusa in Italia. Mama ei a facut noi dezvaluiri despre ea.