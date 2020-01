Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Sorina Matei a rabufnit dupa explicațiile oferite de profilerul Poliției Romane, Dorin Dumitran, omul care a intrat in mintea lui Gheorghe Dinca. „N-ai reușit sa convingi pe nimeni. Mai du-te o data la școala”, este reacția jurnalistei.Dupa ce a ras de el, Guvernul Ludovic Orban…

- Carmen Dan, fost ministru de Interne, reactioneaza la declaratiile lui Marcel Vela, actual ministru de Interne, despre functionarea SMURD si posibila privatizare a serviciului. Potrivit fostului ministru, Vela confunda un serviciu public cu un ONG."Cand nu știi ce ai in propria ograda...…

- Traian Berbeceanu spune ca propunerea lui Marcel Vela de a l numi sef de cabinet al ministrului de Interne il onoreaza si il responsabilizeaza. Iata continutul integral al postarii lui Traian Berbeceanu de pe Facebook:"Propunerea domnului ministru Marcel Vela ma onoreaza si ma responsabilizeaza, in…

- Traian Berbeceanu spune ca propunerea lui Marcel Vela de a-l numi șef de cabinet al ministrului de Interne il onoreaza și il responsabilizeaza, subliniind ca va urma o perioada cu multa munca, insa se bazeaza pe sprijinul profesioniștilor din Poliția Romana.„Propunerea domnului ministru Marcel…

- Numirea lui Marcel Vela in funcția de ministru de Interne a trecut de filtrul suveran al opiniei publice, intr-un amestec de nepasare și de sleita indulgența. In fond, inainte de aceasta numire, personajul era un parlamentar cvasi-necunoscut, ca mulți alții, așezați in grația listei de partid, in…

- Marcel Vela iși dorește sa schimbe numele Poliției Romane in Poliție Naționala pentru a exista o diferențiere de Poliția Locala, astfel incat sa nu mai fie suprapuse atribuțiile agenților. „Vreau rebranduirea”, a spus ministrul de Interne. Schimbarea numelui unei instituții de o asemenea amploare…

- Incidente legate de alegerile prezidențiale au fost semnalate inca de sambata seara. Primul incident la vot a fost raportat ministrului de Interne, Marcel Vela, din județul Botoșani. Reporterii EVZ au luat pulsul electoratului și au sesizat nereguli in Capitala.UPDATE. In Vrancea, la o secție de votare,…

- Dorin Dumitran este profilerul Poliției Romane. A urmat cursurile FBI pentru profiling și acum il interogheaza pe inamicul public numarul 1 din Romania, Gheorghe Dinca. Intr-un interviu in exclusivitate acordat jurnalistei Libertatea Adriana Oprea, Dorin Dumitran spune ca pana acum nu a intalnit un…