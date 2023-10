,,Profeția” lui Jirinovsky ,, Au fost ultimele alegeri. In 2024 nu veți avea alegeri, pentru ca nu va fi nici o țara numita Ucraina; nu țineți cont de situația din Orientul Mijlociu. Se vor desfașura astfel de evenimente incat toata lumea va uita complet ce este Ucraina. Lucrurile se indreapta catre al treilea razboi mondial, Iranul nu este […] Articolul ,,Profeția” lui Jirinovsky apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

