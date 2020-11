Stiri pe aceeasi tema

- Donațiile facute de mai mulți oameni cu suflet mare care au ințeles demersul inițiat și pus in practica, la inceputul lunii octombrie a.c., de Asociația Calea Neamului din Brașov, Grupul „Grai Strabun” și publicația online Buletin de Carei, au ajuns, pana in prezent, la un numar 17 elevi cu drag…

- Comisia Europeana a publicat joi, 12 noiembrie, monitorul anual al educației și formarii in care a subliniat ca trecerea la invațamantul la distanța risca sa agraveze inegalitațile deja existente in Romania. Monitorul analizeaza cum evolueaza educația și formarea in UE și in statele sale membre. Referitor…

- Liderul PNL Covasna, Olimpiu Floroian, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca romanii din judet risca sa ramana fara reprezentare in Parlament daca nu se vor prezenta la urne. „In ultima perioada au aparut, mai ales in mediul online, informatii cum ca sunt persoane care indeamna romanii…

- Deputatul Alexandru Teaca si senatorul Gheorghe Baciu, care au intrat in Parlamentul Romaniei pe lista Partidului Miscarea Populara (PMP), si-au depus candidaturile pentru alegerile din 6 decembrie. „Lista de Senat este deschisa de actualul senator Gheorghe Baciu, iar la Camera Deputatilor de Alexandru…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, anunta ca Institutul Cantacuzino va scoate pe piata, pana la sfarsitului anului, un medicament imunomodulator dezvoltat de propriii cercetatori, un supliment alimentar cu proprietati biostimulatoare si antioxidante. „Am discutat cu directorul Institutului…

- In prezent, tensiometrul este esential pentru orice familie. In definitiv, daca o persoana isi masoara si isi monitorizeaza tensiunea arteriala in timp util si actioneaza in mod adecvat pentru corectarea unei tensiuni necorespunzatoare, ea poate preveni consecinte grave de sanatate (cum ar fi atac de…

- Proiectul ,,Bursele Romani pentru Romani,, inițiat de asociația Calea Neamului și Grai Strabun a devenit funcțional. Una dintre bursele acordate a ajuns și la Carei, la Valentin care si-a deschis cont anume pentru acest lucru. Familia lui Valentin mulțumește celor care l-au ajutat sa deschida contul…

- Planeta aceasta nu e doar a noastra. Omul nu este stapanul ei absolut. Din cand in cand Natura ne arata acest adevar, ca pe un semnal de alarma, atunci cand Omenirea devine prea aroganta și uita ca și oamenii sunt doar „musafiri” pe acest pamant, ca și toate celelalte ființe, și nu stapani. …