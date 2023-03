Profesorul universitar doctor Cristian Rudolf, prins in flagrant de procurorii DNA Timișoara, denunțat chiar de catre studenți ai Centrului Universitar Reșița din cadrul UBB Cluj, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pentru 125 de fapte de luare de mita. Potrivit DNA, Cristian Rudolf, lector universitar, doctor, in cadrul Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, […] The post Profesorul doctor de la Universitatea Babeș-Boyai Cluj, 125 de fapte de luare de mita. Cat cerea studenților pentru un doctorat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…