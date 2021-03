Stiri pe aceeasi tema

- Sandro Tognatti, profesorul de clarinet in varsta de 57 de ani care s-a stins din viata duminica la 24 de ore dupa ce a primit prima doza de vaccin AstraZeneca contra COVID-19, pare sa fi murit din cauza unei probleme cardiace ce a survenit brusc, potrivit constatarilor initiale in urma autopsiei, au…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) va organiza, joi, „o ședința extraordinara”, dupa ce mai multe țari au suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția unor cheaguri de sange la cei imunizați cu acest ser, a anunțat instituția intr-un comunicat, citat de Mediafax…

- Un profesor din Italia a murit a doua zi dupa ce a fost vaccinat cu serul de la AstraZeneca/Oxford. Incidentul a avut loc in regiunea Piemont. Regiunea Piemont, din nord-vestul Italiei, a luat decizia sa suspende administrarea cu AstraZeneca. „Este vorba de o masura de extrema precautie, in asteptarea…

- Barbatul de 47 de ani s-a vaccinat pe data de 28 februarie, dimineața, intr-un centru de vaccinare din Tg Jiu. Nu se știa cu probleme medicale și era fratele unui cunoscut medic din municipiu. El ar fi fost vaccinat cu o doza AstraZeneca din lotul cu probleme AVZB2856, potrivit unor surse citate de…

- Austria are in prezent cu 20 % mai putine vaccinuri anti-COVID-19 decat preconiza pentru ianuarie, din cauza unei probleme de productie la compania farmaceutica Biontech/Pfizer, a explicat luni guvernul austriac care si-a exprimat increderea ca ritmul de distributie sa fie restabilit in februarie,…