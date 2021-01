Profesorul care a făcut avansuri unei eleve este cercetat penal Profesorul de matematica din Piatra Neamț care a cerut poze nud unei eleve este anchetat penal. „In urma aparitiei in spatiul online a unor conversatii dintre o eleva si un cadru didactic al unei institutii de invatamant, din Piatra-Neamt, politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra-Neamt s-au sesizat din oficiu si au demarat cercetari in vederea stabilirii, cu exactitate, a situatiei de fapt. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de hartuire sexuala, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra-Neamt. Cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anatoli Ciubais a parasit in cele din urma postul de șef al Rusnano. Consiliul de Administrație al Companiei l-a ales pe fostul vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei militare-industriale Serghei Kulikov in funcția de președinte. Acest lucru a fost relatat de RIA Novosti cu referire…

- Conducerea filialei PNL Neamt i-a cerut, marti, demisia lui Ionel Arsene din functia de presedinte al Consiliului Judetean, ca urmare a incendiului de la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta in care 10 bolnavi COVID-19 au decedat. "Domnule Arsene, ati calcat, literalmente, pe cadavre.…

- Familiile pacienților care au murit in incendiul de la Spitalul din Piatra sunt scutite de contravaloarea serviciilor medico-legale. Decizia a fost luata, luni seara, de Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt si Comitetul Director. „Comitetul Director și Consiliul…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres. Oficialul a anuntat duminica, 1 noiembrie, pe o rețea de socializare, ca a intrat in carantina, dupa ce a fost in contact…