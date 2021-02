Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat vineri seara, la Digi 24, ca saptamana viitoare incepe vaccinarea cu prioritate a personalului din invațamant. Dascalii nu mai trebuie sa se inscrie in platforma, a mai anunțat președintele CNCAV.„Este un element important pe care l-am…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca a stabilit cu coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, ca, din a doua jumatate a lunii februarie, personalul din invatamant sa aiba ”o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare”. Ministrul afirma…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat la Antena 3 ca profesorii nu vor fi obligati sa se vaccineze, deoarece nu exista aceasta obligativitate. "Nu exista obligativitatea vaccinarii. Exista insa importanta constientizarii importantei si necesitatii vaccinarii. Am organizat un webinar in care…

- MEC a solicitatat o situație a cadrelor didactice care vor sa se vaccineze Sorin Cîmpeanu Foto: gov.ro. Inspectoratele școlare județene și universitațile trebuie sa trimita pâna pe 15 ianuarie o situație a cadrelor didactice care vor sa se vaccineze. Anunțul a fost facut…

- Sorin Cimpeanu, la un post de televiziune: ”Aceste rezultate vor putea sa fie disponibile undeva la jumatatea lunii ianuarie, care este rata de infectare. Al doilea lucru important este modul in care se deruleaza campania de vaccinare. (...) Orice scenariu este deschis. Nu excludem absolut niciun scenariu…

- Campania de vaccinare anti COVID-19 a inceput și in județul Neamț, primele doze fiind rezervate pentru cadrele medicale. In cea de a doua tranșa vor fi incluse și cadrele didactice, in speranța ca astfel se va facilita mult așteptata redeschidere a școlilor. Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat…

- Elevii s-ar putea intoarce in școli in primavara! Condiția este ca profesorii sa se vaccineze. Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, spune ca elevii se vor putea reintoarce in siguranța in școli la primavara. Asta, cu toate ca existau voci din Ministerul…

- Cadrele didactice din Romania ar urma sa fie vaccinate pana la finalul lunii martie a anului viitor, iar școala ar urma sa inceapa in scenariul verde la inceputul lunii aprilie. Anunțul a fpst facut de catre medicul militar Valeriu Gheorghița, presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor…