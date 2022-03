Stiri pe aceeasi tema

- Fostul purtator de cuvant de la ministerul Sanatatii, Bogdan Oprea , voluntar la Vama Siret, scrie, intr-o postare pe Facebook, despre „tragedia care se intampla secunda de secunda” in urma razboiului din Ucraina. „Am ajuns aici aseara dupa un lung drum de 9 ore de la București. Așa cum ma așteptam,…

- „Peste Vama Siret, Suceava, se lasa o noua dimineața friguroasa, in adieri scurte de vant se resimt -7 grade Celsius… Așa cum ma așteptam, primele ore la frontiera au fost cele mai grele. Am vazut in multe momente lacrimi in ochi și la ceilalți colegi voluntari și pompieri, unii dintre ei care sunt…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucrainieni care au venit in Romania sunt cazati 700 de cetateni, iar gradul de ocupare este de 65%, informeaza News.ro . Lucian Bode a declarat, luni, in judetul Suceava, ca in tabara mobila de la…

- Razboiul din țara vecina are repercusiuni și in Suceava și nu doar in ceea ce privește fluxul de refugiați care intra in țara prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Prețul cu care se poate cumpara un euro a sarit de sambata pana duminica, in doar 24 de ore, cu 10 bani. Așa se face ca acum un ...

- Comisarul european Ylva JOHANSSON, responsabil pentru afaceri interne, va efectua o vizita la Suceava si la Bucuresti in data de 28 februarie 2022. Potrivit MAI, comisarul european va vizita tabara mobila de asistenta umanitara din zona PTF Siret si va sustine declaratii de presa la Punctul de Trecere…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat, sambata seara, ca nu avem probleme la frontiera, mentionand ca traficul este blocat in Ucraina, unde sunt controale complicate si unde s-au blocat soselele. El a precizat ca prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret ar putea intra 2.000 de persoane pe…

- Cetateanul ucrainean in varsta de 39 de ani conducea un microbuz, iar banii erau tinuti intr-o valiza pe care nu a declarat-o la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, Suceava. Pisicile erau dosite intr-un compartiment secret al masinii.