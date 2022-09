Stiri pe aceeasi tema

- Vania Atudorei, un reputat microbiolog roman din Canada, a fost decorat de doua ori de regina Elisabeta a II-a. Prima data, el a fost decorat in 2012, iar ulterior și in 2018. Amintirile sunt cu atat mai prețioase cu cat intre timp regina a trecut in lumea celor drepți, dar nu va fi niciodata uitata…

- In anul 1978, Nicolae Ceausescu, conducatorul Romaniei comuniste, a efectuat o vizita triumfala in Marea Britanie, dar a avut parte de proteste. Un celebru politician de mai tarziu a luat atitudine.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a ascuns in spatele unui tufis, in 1978, in gradinile palatului regal pentru a evita o conversatie cu fostul dictator roman Nicolae Ceausescu, aflat in vizita de stat in Marea Britanie, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nicolae Ceaușescu este singurul lider comunist care a ajuns la curtea Marii Britanii și singurul roman care s-a plimbat cu caleașca regala a reginei Marii Britanii. In anul 1978, Nicolae Ceaușescu și a lui soție, Elena, au fost invitați și primiți cu protocol de rang 0 in Regatul Unit al Marii Britanii…

- Un roman care și-a petrecut concediul in Spania a povestit tratamentul la care a fost supus in Lloret de Mar, una dintre stațiunile de pe Costa Brava. El spune ca acolo s-a simțit pur și simplu furat

- Urmatoarele luni sunt esentiale pentru Ucraina nu doar pe front, ci si in privinta sprijinului primit din Europa. Profesor de Stiinte Politice la Johns Hopkins (SUA), Veronica Anghel explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, cum va fi pusa la incercarea solidaritatea europeana si cum actioneaza…

- Omul de știința originar din Aiud, Sergiu Pașca, a vorbit la la TED 2022 in Vancouver, intr-o sesiune alaturi de Bill Gates Tanarul om de știința roman Sergiu Pasca, originar din Aiud, profesor asistent de psihiatrie si stiinte comportamentale la Universitatea Stanford din SUA, a vorbit la TED 2022,…

- Mircea Bravo s-a casatorit ieri! Simpaticul umorist ce se bucura de o imensa popularitate datorita videoclipurilor sale, mai nou, și prin intermediul campaniilor comerciale de televiziune, a fost felicitat chiar de Emil Boc, cel care a oficializat ceremonia la foisorul de langa casa de casatorii de…