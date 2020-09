Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca nu a inceput bine școala pentru dascali și a aparut și primul caz de coronavirus. Este vorba despre un dascal care preda materia Geografie atat la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu”, cat și la Școala Generala ”Gerge Coșbuc”, ambele din Baia Mare. Surse apropiate ZiarMM.ro au relatat faptul ca…

- Surse apropiate ZiarMM.ro au relatat faptul ca 15 angajați din mass-media sunt in izolare, iar doi dintre aceștia s-au infectat cu noul coronavirus. In acest context, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a transmis urmatoarele informații: ”Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș…

- De la inceputul pandemiei cu noul coronavirus și pana in prezent la Spitalul Suport din Baia Mare au fost internate 295 de persoane. Din acest numar, 75 de pacienți au ajuns pe Secția de ATI și, la un moment dat, au fost intubați. 45 din cei care au fost internați pe acesta secție au decedat, iar 30…

- Liberalii din Maramures s-au organizat saptamana aceasta pentru a strange semnaturi si a organiza sedinte de partid, in vederea pregatirii campaniei pentru alegerile locale. Intreaga mobilizare a fost oprita, dupa ce consilierul local Simion Bizau s-a infectat cu noul coronavirus. Politicianul a…

- O tanara, de doar 31 de ani, insarcinata in luna a cincea, lupta, in aceste momente, sa supraviețuiasca. Femeia a facut o duba pneumonie, fara alte boli asociate. Ulterior, aceasta s-a infectat și cu noul coronavirus, care i-a agravat starea de sanatate. Tanara se afla, in acest moment, pe Secția de…

- E alerta la TVR, acolo unde un angajat a fost depistat cu coronavirus. Conducerea a dispus de urgența masuri și a instituit noi reguli pentru angajați."Conducerea TVR a dispus sporirea masurilor in astfel de cazuri: dezinfectii atat in spatiile in care s-a aflat persoana respectiva cat si…

- Astazi, 2 iulie 2020, medicul de familie S. Nicolae, in varsta de 64 de ani, a decedat. Acesta se afla internat pe secția ATI din cadrul Spitalului Suport din Baia Mare. Acesta a fost infectat cu COVID-19, dar avea și alte boli asociate. Echipa medicala a facut tot ce s-a putut pentru colegul lor insa…

- Astazi, 2 iulie 2020, medicul de familie Ștrempel Nicolae, in varsta de 64 de ani, a decedat. Acesta se afla internat pe secția ATI din cadrul Spitalului Suport din Baia Mare. Acesta a fost infectat cu COVID-19, dar avea și alte boli asociate. Echipa medicala a facut tot ce s-a putut pentru colegul…