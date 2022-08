Stiri pe aceeasi tema

- Amenințarea cu violența fizica, umilirea, raspandirea de zvonuri cu caracter denigrator, excluderea din grup sunt situații cu care copiii se confrunta frecvent in școlile din Romania: datele centralizate de Salvați Copiii Romania in urma consultarii online a copiilor (iunie 2022) arata ca 82% dintre…

- Sute de mii de elevi au renunțat la școala in ultimii ani, un fenomen accentuat și de pandemie. Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește rata de parasire timpurie a școlii, cu un procent de 15%. Jurnaliștii Recorder au fost in cateva comunitați care se confrunta cu o rata…