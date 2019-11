Stiri pe aceeasi tema

- Incident revoltator la școala din comuna Victoria, județul Braila: o profesoara a venit la ore bauta. Femeia era aproape de coma alcoolica, iar directorul și colegii au dus-o la poliție. Totul s-a petrecut vineri, in jurul orei 11.00, atunci cand profesoara de franceza a fost gasita de catre colegi…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, Jimmy Carter, a fost internat si va fi supus unei interventii pentru reducerea presiunii intracraniene. Anuntul a fost facut de Carter Centre, o organizatie non-profit infiintata de fostul lider de la Casa Alba.

- Daniel Buzdugan a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a simțit rau și a facut febra. Medicii i-au dat vești proaste. Daniel Buzdugan a fost diagnosticat cu pneumonie. Realizatorul radio a fost cel care a anunțat ca are probleme de sanatate destul de serioase. Mesajul care i-a indurerat pe romani. “Trebuie…

- Mihai Constantinescu a murit astazi, la 73 de ani. Era internat de patru luni in spital, in coma indusa, dupa ce a suferit un grav stop cardio-respirator. Astazi, 27 septembrie, Mihai Constantinescu s-a stins din viata, dupa ce timp de patru luni a fost internat in spital. Pe data de 13 mai, indragitul…