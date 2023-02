Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Cluj-Napoca va incasa 30.000 lei de la parintii a doi fosti elevi, care au ironizat-o pe retelele sociale. Copiii, elevi in clasa a VII-a la acea vreme, au publicat pe un cont fals de Facebook, dar si pe grupul de WhatsApp al clasei imagini ce ilustrau o maimuta, menite sa denigreze…

- Colectivul Școlii Gimnaziale Bradeanu anunța cu durere dispariția fulgeratoare a fostei profesoare de educație fizica și sport, Ioana Radu. Profesoara avea 57 de ani și s-a stins chiar in ziua de Sfantul Ion, in urma unui atac cerebral. Ieri, pe pagina sa de Facebook, urarile de „La mulți ani” ale prietenilor…

- Fostul Papa Benedict al XVI-lea a murit sambata dimineața, 31 decembrie 2022, la 95 de ani.Biroul de presa al Sfantului Scaun a anunțat ca Papa Benedict al XVI-lea a murit sambata dimineața la ora 9:34, in reședința sa de la Manastirea Mater Ecclesiae, pe care Papa emerit, in varsta de 95 de ani, și-a…

- (P) Refolosirea produselor si utilizarea materialelor biodegradabile a devenit pentru unii un mod de viata in ultimii ani. Insa, exista in continuare multe persoane care inca nu cunosc cu adevarat beneficiile sustenabilitatii.

- O tanara profesoara, care a prins un post la catedra de engleza intr-o școala inainte de a susține examenul de titularizare, și-a luat ramas bun de la elevii școlii in care a predat, dar și de la colegii de catedra, printr-o scrisoare emoționanta.Profesoara de engleza, a trebuit sa plece de la școala…

- Luna inghețata a lui Saturn, Enceladus, ar putea raspunde la o intrebare ce ne framanta de mult: Suntem singuri? Cu oceanul sau interior și gheizerele de gheața de apa care se arunca la zeci de kilometri in spațiu și care se presupune ca ar conține ingredientele pentru viața, aceasta mica luna ar…

- Un bucatar ucrainean, care deține un lanț de restaurante, este doar unul dintre oamenii care au fost nevoiți sa se mobilizeze dupa invazie. El și-a obligat personalul sa iși ia o zi libera și sa puna la cale o strategie pentru a-și ajuta țara asa cum știu ei mai bine...prin aprovizionare cu hrana."Nu…

- Consumul cafelei a devenit in zilele noastre o adevarata parte din rutina zilnica. Este consumata in fel și chip, cu arome, de diferite soiuri provenind din diverse colțuri ale lumii. Dincolo de un a fi un obicei, puțini știu cu ce ne ajuta in mod real cafeaua. Afla de ce e bine sa bei cafea zilnic…