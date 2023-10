Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Bentz, cunoscuta profesoara de limba și literatura romana, originara din Focșani, este noul director al Palatului Național al Copiilor din București. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției sus menționate, prof.dr. Teodora Bentz este profesor de limba și literatura romana la…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a precizat ca traieste emotia inceputului anului scolar in doua ipostaze, cea de mama si de ministru. „Scoala este locul cresterii copiilor nostri, al descoperirii, al invatarii si al prieteniei. Impreuna, scoala si familie, prin comunicare onesta si sprijin reciproc,…

- Inspectoratul Școlar Județean Bihor a lansat un proiect inedit prin care vrea sa reduca decalajele dintre elevii de la oraș și cei de la țara. Astfel, a semnat un parteneriat intre doua dintre cele mai bune colegii din Bihor – Colegiile Naționale „Emanuil Gojdu” și „Mihai Eminescu”, și opt școli din…

- Parintii copiilor inscrisi la Scoala Gimnaziala Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanta fac un protest, nefiind de acord cu relocarea copiilor lor la alta scoala.Parintii copiilor inscrisi la Scoala Gimnaziala Nr. 39 Nicolae Tonitza Constanta fac un protest, nefiind de acord cu relocarea copiilor lor la alta…

- Ieri, Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu va sprijini testarea antidrog in masa a elevilor, ci va sprijini testarea in scopul depistarii cazurilor de utilizare a substantelor psihoactive, potrivit Agerpres. “ In ceea ce priveste testarea copiilor in scoli, cred ca sunt cateva mesaje…

- Un fost lucrator in domeniul ingrijirii copiilor a fost acuzat de peste 1.600 de infractiuni de abuz asupra copiilor - inclusiv viol - impotriva a 91 de fetite la o duzina de centre de educatie timpurie din Brisbane, Sydney si de peste mari si tari in decursul unei perioade de 15 ani, transmite The…

- Muzeul Brilei Carol I v invit luni 24 iulie 2023 ora 9.00 la Deschiderea Cursurilor colii de Var a Societii de tiine Istorice din România la sediul din Piaa Traian nr. 3 sala Regele Ferdinand i Regina Maria.Prezintprof. univ. dr. Carol Cpi preedinte al Societii de tiine Istorice din Români...