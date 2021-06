Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ionela Pop este inca unul dintre copiii extraordinari cu care Bistrița merita sa se mandreasca. Nu are decat 9 ani, dar a cucerit deja o mulțime de premii internaționale și naționale. „E chiar senzațional ca Maria Ionela Pop a facut fața celor 41 de concurenți foarte buni de la București, din…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 1.903 persoane cu varste de 12-15 ani. Cele mai multe in București - 494, Cluj - 178, Ilfov - 140 de persoane” a anunțat, joi, Valeriu Gheorghița.De asemenea, șeful CNCAV a precizat ca, in acest caz, „in platforma de vaccinare, optimizata, sunt programate 4.173…

- Cea mai mare parte din decesele inregistrate de la inceputul pandemiei in Romania la pacienți cu Covid-19 au fost raportate la barbați, se arata in raportul saptamanal de supraveghere intocmit de Institutul Național de Sanatate Publica. „85,7% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani,…

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior la Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In vara anului 2020, serviciul a devenit disponibil și in Constanța, iar in lunile recente, Uber s-a lansat in Craiova, Galați și Pitești. Din 22 aprilie, aplicația este disponibila și pentru…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 7 aprilie 2021, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 29 martie-4 aprilie 2021. Astfel, pana la 4 aprilie 2021, 95,2% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 85,5% din totalul…

- Peste 3.600 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 in Romania Foto: Arhiva. 3.611 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în România, fiind efectuate peste 14.000 de teste. Au fost raportate și 120 de decese, iar la Terapie…

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior in Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In 2020 a ajuns in Constanța, iar in luna martie serviciul a fost lansat in Craiova. De la 1 aprilie, aplicația este disponibila și pentru clienții din Galați, al doilea oraș din Moldova unde…

- O tranșa noua de vaccin Pfizer ajunge luni, 22 martie, in țara, cu 345.150 doze de la distribuitor. La Centrul Regional de la Timișoara vor ajunge 38.610 de doze de vaccin, mai puține decat la Cluj, Iași, Brașov sau București.