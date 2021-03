Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit intr-o conferința de presa, dar oamenii au fost mult mai preocupați de podoaba capilara a primarului, decat de conferința in sine. Bucureștiul NU va supraviețui dupa un alt lockdown. Industriile care vor fi la pamant In transmisiunea de pe Facebook,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis joi o scrisoare Comisiei Europene in care se plange ca Romania a apucat-o pe „o cale nedemocratica” si in care ofera cateva exemple care sa-i sustina teoriile. Exemplele lui Ciolacu sunt mistificari ale realitatii, minciuni prin omisiune sau pur si simplu…

- Surse politice apropiate de subiect, citate de Antena3.ro, susțin ca Diana Șoșoaca ar negocia cu PNȚCD. Diana Șoșoaca s-a implicat de curand in rezolvarea problemei minerilor din Valea Jiului, alaturi de europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes. Fapt care a facut ca mai multe sa susțina ca Diana Șoșoaca…

- Cezara Boc, fiica primarului Emil Boc, este studenta la Drept , dar are un succes nebun cu lecțiile de drept pe care le ține pe TikTok.Deșteapta și frumoasa, fiica primarului Clujului profita de faptul ca invața la cursurile de drept și iși crește popularitatea cu clipuri pe rețeaua de socializare.Lecțiile…

- Cel mai flexibil grup pe lignit din sistemul romanesc, grupul energetic nr. 6 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari, a inregistrat aproximativ 5.506 ore de funcționare fara intrerupere, ultimul paralel cu Sistemul Energetic Național fiind realizat in data de 17.07.2020. Acești elevi vor avea GRATUIT…

- BULETIN INFORMATIV Ce facem in caz de cutremur? 4 cutremure produse in aceasta dimineața in Romania. Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter in Vrancea. Ziua de miercuri, 03 februarie, a debutat inca de la primele minute cu un cutremur de 3.0 pe scara Richter. Mișcarea tectonica s-a produs imediat dupa…

- Creativitatea in sine oricum se petrece de obicei in propriul apartamentAndrei Zbirnea: Noi ne-am intalnit, cu toata trupa byron , cam cu vreo zece zile inainte sa intram in starea de urgența. Cum arata planul vostru artistic & concertistic (dar și planul tau) pe 2020 la momentul acela și cum s-a transformat…