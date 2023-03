Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Florian Dinca, profesor la Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB), a fost retinut de procurorii anticoruptie dupa ce a fost prins in timp ce lua mita 6.000 de lei in legatura cu mai multe proiecte finantate din fonduri nerambursabile derulate in cadrul unitatii de invatamant superior.Potrivit…

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv din 30 decembrie 2022 pentru trafic de persoane și viol, vor ramane in Arestul Central al Poliției Capitalei pana la finalul lunii martie, dupa ce masura a fost prelungita, au declarat reprezentanții Tribunalului București. Dupa decizia magistraților,…

- Procurorii DNA solicita Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Tutu, si a lui Alexandru Piturca, fiului Victor Piturca, in dosarul legat de achizitii de masti de protectie neconforme pentru Ministerul Apararii. Gabriel Tutu este in libertate, dupa…

- A aparut și prima reacție a Directorul Romarm, Gabriel Tutu, care sustine ca nu stie despre cererea de arestare pe numele lui. „Asteptam sa vedem ce se intampla.Nu stiu (ca se cere arestarea mea – n.r.), vedem, vorbim”, a spus Directorul Romarm, Gabriel Tutu pentru Antena 3. Totodata, acesta a decis…

- Dosarul cauzei privind pe inculpatul fața de care a fost dispusa masura preventiva a reținerii și pe inculpatul Țuțu Gabriel va fi inaintat Tribunalului București cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, a transmis DNA.In cauza se desfașoara acte de urmarire penala și fața de alte persoane.Facem…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Cezar Costin Stancu, la data presupusei fapte vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu rang de subsecretar de stat, in sarcina…

- Parchetul European anunța inculparea a 23 de persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene, cu prejudiciu de cinci milioane de euro. Gruparea infracționala acționa in Romania și Austria, din 2017. Structura din Romania a Parchetului European a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul București…