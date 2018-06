Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, De Ziua Universala a Iei, Asociația IHTIS, coordonata de doamna Mihaela Mihaescu, a organizat tradiționalul sau program special dedicat evenimentului si gazduit de Memorialul de la Ipotesti.

- Cu zeci de kilometri de trasee pentru bicicliști, Straja iși schimba denumirea in “Ski&Bike Resort”. Este un efort conjugat al autoritaților locale din Lupeni, dar și al asociațiilor care și-au propus sa dezvolte stațiunea montana. “Ma bucur enorm cand vad oamenii ca urca la munte. Pentru…

- Suntem Produs de Cluj, cel mai fain targ din Ardeal, cinstim memoria inaintasilor asa cum stim mai bine, pastrandu-le invataturile, conservand si promovand autenticul, traditia si cultura populara.

- Comunicat. In perioada 31.05.2018 – 04.06.2018, subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 75 misiuni de interventie. S-a intervenit...

- Vicepreședinții PSD au fost chemați la București sa decida cum va reacționa partidul mai departe dupa plangerea penala depusa pe numele Vioricai Dancila pentru inalta tradare, dar și pe numele lui Liviu Dragnea acuzat ca a divulgat informații secrete deși nu avea acest drept. Liderii din teritoriu…

- Sambata trecuta, o delegație a USR Arad, din care au facut parte deputatul Sergiu Vlad, vicepreședintele Stan Ion, Gheorghe Filimon – coordonator extindere și Amalia Bunaciu, președinte al USR Ineu, s-a deplasat in localitatea Curtici, unde au avut loc alegeri pentru organele de conducere ale filialei…

- Paștele este mai mult decat sarbatoarea creștineasca. Este reinvierea și celebrarea ei printr-o serie de obiceiuri și ritualuri care-și au originea in credințele precreștine ale mai multor popoare și culturi. Paștele inseamna mai intai perioada premergatoare, a celor 40 de ...

- Foarte ciudata Europa aceasta care doar aparent este in comun a noastra. Poate nu intamplator si in orice caz nu degeaba a cazut proiectul constitutional care vorbea despre Europa unita, despre identitatea europeana, cetatenia europeana si era, in fapt, primul pas spre afirmarea unei cu totul altfel…