Producția Ford s-a apropiat mult de cea a Dacia în primele luni ale anului În primele doua luni ale acestui an producția Dacia de la Mioveni a scazut cu peste 20% fața de perioada similara a anului trecut, în timp ce la Ford scaderea a fost mai mica de 10%, arata datele ACAROM. Per total la Dacia au fost produse aproape 40.000 de mașini, iar la Ford, peste 37.000.



Dacia a produs tot anul trecut 259.099 mașini, în timp ce Ford a produs un numar record de 179.008 unitați. Dacia a produs aproape 350.000 de mașini în 2019, iar Ford, 140.000.



În anul pandemiei producția auto din țara a scazut cu 11%, la 438.000 de mașini



