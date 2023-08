Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au fost gasite moarte in Italia marti, 25 iulie, in urma unor furtuni violente in nordul tarii si a unor incendii de vegetatie in Sicilia, ceea ce ar putea determina guvernul sa declare stare de urgenta in regiunile cele mai afectate, transmite Ziare.com . O fata de 16 ani,…

- Valul de caldura extrema care a lovit emisfera nordica urmeaza sa se intensifice, a anunțat ​Organizația Meteorologica Mondiala. Centrul de coordonare al raspunsului de urgența al UE a emis alerte roșii pentru temperaturi ridicate in cea mai mare parte a Italiei, nord-estul Spaniei, Croația, Serbia,…

- Banca centrala a Italiei a anuntat astazi ca a inghetat active in valoare de aproximativ doua miliarde de euro apartinand oligarhilor rusi, de la debutul invaziei in Ucraina, in luna februarie a anului 2022, transmite Reuters.

- Prima runda a grupelor Campionatului European de fotbal Under 21 s-a terminat joi cu victoria Franței in meciul favoritelor cu Italia. Anglia s-a impus in duelul cu Cehia, in timp ce Germania, in superioritate numerica, nu a reușit sa invinga Israelul.

- Silvio Berlusconi a fost condus, in urma cu doar o zi, pe ultimul drum. Fostul premier al Italiei a murit la varsta de 86 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala crunta. La funeraliile acestuia, care au avut loc in Milano, au fost prezenți cei mai inalți oficiali italieni, dar și mai mulți lideri straini.…

- Un roman, 46 de ani, a fost prins de carabinieri in timp ce iși incarca mașina electrica la o priza electrica industriala a primariei din Vergato, o comuna din provincia Bologna, nordul Italiei, relateaza publicația Il Resto del Carlino. Barbatul este acuzat de furt calificat in forma continuata.Barbatul…

- Zeci de moldoveni, dar și italieni, s-au adunat astazi la Roma, capitala Italiei, pentru a participa la Adunarea „Moldova Europeana” in diaspora. Unii dintre ei au parcurs sute de kilometri pentru a spune ca „locul Moldovei este in Uniunea Europeana”. Emilia Gramatic, o moldoveanca stabilita in Italia…

- Noua persoane au murit și alte mii au fost evacuate din casele lor, in timp ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații și alunecari de teren, au declarat oficialii miercuri, relateaza Reuters. Nine people died and thousands evacuated from their homes…