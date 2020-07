Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut cu 17,1% in zona euro si cu 17,3% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (COVID-19), iar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Italia, Slovacia, Franta si Romania, arata…

- Irlanda si Romania au inregistrat cele mai mari cresteri anuale ale economiei din UE, in T1. Italia și Franta s-au prabușit, cu o scadere de peste 5% Irlanda si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans al economiei din cele 27 de state membre ale UE, in primul trimestru din 2020, arata datele…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, dar cu toate acestea Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial de grau, au declarat…

- Reuters: Seceta ar putea reduce aproape la jumatate productia de grau din Romania, al doilea exportator al UE. Recolta, estimata la 5-7,4 mil. tone in acest an Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere masiva in acest an, din cauza secetei prelungite, au declarat luni pentru Reuters o serie…

- Productia de grau a Romaniei va inregistra o scadere semnificativa in acest an, din cauza secetei prelungite, dar cu toate acestea Romania va avea un surplus suficient pentru a putea participa la licitatiile internationale organizate de Egipt, cel mai mare importator mondial de grau, au declarat luni…

- Productia industriala a scazut cu 11,3% in zona euro si cu 10,4% in Uniunea Europeana in martie, comparativ cu luna precedenta, in urma introducerii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (COVID-19), iar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Italia, Slovacia, Franta si Romania,…

- Ziua Europei (9 mai), la 70 de ani de la concretizarea ideii de uniune a statelor europene si la 13 ani de la aderarea Romaniei la blocul comunitar, gaseste Uniunea intr-o criza economica fara precedent provocata de coronavirus Romania ca stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene beneficiaza…

- Vela a precizat ca interdictia impusa privire la exporturile de grau si de produse derivate nu mai este valabila. El a reluat joi apelul catre romani de a evita aglomerarilesii de a nu primi oaspeti si de anu merge in vizita. ”Pentru a face un nou pas pentru a preveni eficient raspandirea coronavirus,…