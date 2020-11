Productia de BMW-uri clasice, mutata din Germania. Nemtii vor fabrica doar masini BMW cu motor electric

Stiri pe aceeasi tema

- BMW va retehnologiza fabricile din Germania pentru fabricarea de automobile si componente electrice, productia de motoare cu combustie urmand sa fie transferata in Marea Britanie si Austria, in cadrul strategiei de trecere la automobilele cu emisii scazute, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Aceste masuri din toamna vizand…

- Marea Britanie a raportat marti 397 de noi decese cauzate de COVID-19, cea mai mare cifra zilnica de la 27 mai. Bilantul total al deceselor a crescut astfel la 47.250, fiind tara cu cel mai mare numar oficial de morti din Europa din cauza COVID-19, informeaza Reuters.Dupa ce luna trecuta a respins…

- Premierul britanic Boris Johnson ar putea sa reimpuna – incepand de saptamana viitoare și pana la sfarșitul lunii viitoare – o caratina in intreaga Anglie, declara sambata surse guvernamentale pentru Reuters, informeaza profit.ro . Cel puțin 46.299 de morți din caiza covid-19 au fost inegistrate oficial…

- In prezent, bateriile pentru mașinile electrice și hibride ale marcilor BMW și Mini sunt produse in trei uzine ale bavarezilor, respectiv Dingolfing (Germania), Spartanburg (SUA) și Shenyang (China). In aceasta rețea va intra, cu incepere din 2021, o noua locație de producție a modulelor de baterii…

- Inca un gigant parasește China. Samsung anunța ca va opri productia la fabrica de televizoare din Tianjin, dupa ce a inchis și fabricile de computere și telefoane Gigantul Samsung Electronics a anuntat ca va opri activitatea singurei sale fabrici de televizoare din China, transmite Reuters. Companiile…

- Firmele de morarit din Marea Britanie au achizitionat cantitati mari de grau din Germania in ultimele saptamani, dupa ce recolta de grau a Marii Britanii s-a diminuat semnificativ, au declarat vineri mai multi traderi pentru Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit traderilor, recolta de grau a Marii…